Опросы показали, что россияне хотят улучшать экологию, но не знают как

Около 83% жителей Земли заметили, что их ежедневные действия сказываются на экологии и изменениях климата. Это показали результаты опроса, который провела компания BCG, частично их опубликовало агентство «Интерфакс».

Фокус-группа ученых состояла больше чем из 10 тысяч респондентов из 10 стран, в том числе России. Выяснилось, что больше всего о будущем планеты думают в Бразилии, Индии и Китае. Там вопросы экологии занимают более 90% населения. В России показатель настолько осознанных потребителей гораздо ниже, но все же их немало — 65% жителей страны.

При этом 36% россиян сказали, что не знают, как именно надо помогать планете и что для этого сделать. А еще 33% вообще сомневаются, что их действия принесут Земле какую-то пользу. При этом две трети российских респондентов указали, что они восхищаются людьми, которые работают над тем, чтобы уменьшить изменения климата. Но также толерантные россияне понимают и другую часть населения — ту, которая не может выбрать путь борьбы за окружающую среду.

Однако самой главной проблемой для жителей России стала недостаточная информированность о способах помощи планете и борьбе с изменениями климата. А вот нехватка средств для обеспечения эко-жизни стоит лишь на четвертом месте их опасений.

«При этом сами россияне проявляют больше готовности действовать, чем, скажем, американцы, англичане, или жители Индии. Чтобы задействовать этот потенциал, важно усилить информирование населения о тех ресурсах и возможностях, которые у людей уже есть», — прокомментировал ситуацию управляющий директор и старший партнер BCG, председатель BCG в России и СНГ, Владислав Бутенко.

Впрочем, большая часть всех опрошенных во всех странах согласилась с тем, что самый сильный вред природе наносят не отдельные люди, а большие корпорации.