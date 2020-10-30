Опреснительную станцию с водой за 20 рублей предложили создать в Крыму

Благодаря ей получится обеспечить жителей Крыма пресной водой стоимостью не более чем по 20 рублей за один кубометр.

Тюменцев считает, что лучше всего разместить объект в районе поселка Новофедоровка на западе полуострова, где еще во времена СССР установили водозабор. Если расположить новую ТЭЦ с давно построенным объектом, она поделится необходимой электроэнергией. Кроме того, расположенный поблизости Ивановский водозабор решит проблему водоснабжения Симферополя.

Технолог также предложил кристаллизировать и выпаривать из воды морскую соль. На выходе образуется дистиллированная жидкость, которая затем повторно насыщается необходимыми солями — почти 500 миллиграммов на один литр. А это достаточно полезно для здоровья, считает Тюменцев.

Проектная мощность опреснительной станции составит максимум 120 тысяч кубометров воды за сутки. Подобные установки уже доказали свою эффективность.

Тюменцев направил предложение в правительство Крыма и вице-премьеру России Марату Хуснуллину, отметил сайт «Утро.ру».