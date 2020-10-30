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    30 октября 2020, 19:37

    Опреснительную станцию с водой за 20 рублей предложили создать в Крыму

    Алена Макаренко

    Проблему водоснабжения в Крыму можно решить с помощью новой опреснительной станции, способной выпаривать и кристаллизировать соль. Такое заявление сделал глава ООО «Водтехкомплекс» Сергей Тюменцев, сообщило РИА «Новости».

    Благодаря ей получится обеспечить жителей Крыма пресной водой стоимостью не более чем по 20 рублей за один кубометр.

    Тюменцев считает, что лучше всего разместить объект в районе поселка Новофедоровка на западе полуострова, где еще во времена СССР установили водозабор. Если расположить новую ТЭЦ с давно построенным объектом, она поделится необходимой электроэнергией. Кроме того, расположенный поблизости Ивановский водозабор решит проблему водоснабжения Симферополя.

    Технолог также предложил кристаллизировать и выпаривать из воды морскую соль. На выходе образуется дистиллированная жидкость, которая затем повторно насыщается необходимыми солями — почти 500 миллиграммов на один литр. А это достаточно полезно для здоровья, считает Тюменцев.

    Проектная мощность опреснительной станции составит максимум 120 тысяч кубометров воды за сутки. Подобные установки уже доказали свою эффективность.

    Тюменцев направил предложение в правительство Крыма и вице-премьеру России Марату Хуснуллину, отметил сайт «Утро.ру».