Определены критерии претендентов на 100 млрд рублей от выпуска зеленых облигаций

Выпуск готовит Российский экологический оператор

Российский экологический оператор утвердил Политику зеленого финансирования проектов в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. Компании, которые будут соотстветовать критериям Политики, смогут в первоочередном порядке претендовать на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций РЭО и за счет мер господдержки, рассказал генеральный директор ППК Денис Буцаев.

«На развитие отрасли обращения с отходами планируется привлекать средства как с рынка за счет выпуска облигаций, так и за счет мер государственной поддержки. Чтобы финансирование получали зеленые компании, требуется определить критерии, по которым их следует отбирать. Для этого РЭО подготовил Политику зеленого финансирования. Это комплексное решение по трансформации компаний в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами через различные инструменты зеленого финансирования и поддержки со стороны ППК РЭО. Компании должны будут ориентироваться на социально-экологические приоритеты, если хотят претендовать на поддержку РЭО. РЭО будет отдавать приоритет в поддержке таким проектам и компаниям в отрасли, которые следуют принципам ответственного ведения бизнеса, умеют управлять долгосрочными рисками и ведут свою деятельность прозрачно в отношении всех заинтересованных сторон, а не только собственников компаний», — отметил Денис Буцаев.

Приоритеты зафиксированы в специальном ESG-стандарте, который является приложением к утвержденной Политике. Он подразумевает, что компании должны разработать и реализовывать стратегические документы, определяющие направления устойчивого развития. Помимо исполнения показателей по нацпроекту «Экология» и соблюдения всех требований к экономическому и социальному менеджменту у претендентов на зеленое финансирование со стороны ПКК РЭО должны быть проработаны актуальные подходы в части расчетов выбросов парниковых газов, а также мероприятий по их снижению.

Наряду с внедрением стандарта социально-экологических приоритетов ППК РЭО предлагает компаниям отрасли присоединиться к Декларации устойчивого развития, которая является приложением к Политике зеленого финансирования и закрепляет основные ценностные подходы к ведению ответственной деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР.

28 октября 2021 года Наблюдательный совет ППК одобрил программу выпуска облигаций РЭО в объеме 100 миллиардов рублей со сроком обращения до 12 лет. В рамках облигационной программы ППК РЭО будет финансировать проекты по строительству объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Программа облигаций разделена на несколько выпусков. Средства, полученные от размещения зеленых облигаций, будут направляться на поддержку приемлемых зеленых проектов в соответствии с Политикой зеленого финансирования. С Политикой можно ознакомиться по ссылке.