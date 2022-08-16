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    16 августа 2022, 16:00

    Определены критерии претендентов на 100 млрд рублей от выпуска зеленых облигаций

    Редакция сайта 360

    Выпуск готовит Российский экологический оператор

    Определены критерии претендентов на 100 млрд рублей от выпуска зеленых облигаций

    Российский экологический оператор утвердил Политику зеленого финансирования проектов в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. Компании, которые будут соотстветовать критериям Политики, смогут в первоочередном порядке претендовать на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций РЭО и за счет мер господдержки, рассказал генеральный директор ППК Денис Буцаев.

    «На развитие отрасли обращения с отходами планируется привлекать средства как с рынка за счет выпуска облигаций, так и за счет мер государственной поддержки. Чтобы финансирование получали зеленые компании, требуется определить критерии, по которым их следует отбирать. Для этого РЭО подготовил Политику зеленого финансирования. Это комплексное решение по трансформации компаний в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами через различные инструменты зеленого финансирования и поддержки со стороны ППК РЭО. Компании должны будут ориентироваться на социально-экологические приоритеты, если хотят претендовать на поддержку РЭО. РЭО будет отдавать приоритет в поддержке таким проектам и компаниям в отрасли, которые следуют принципам ответственного ведения бизнеса, умеют управлять долгосрочными рисками и ведут свою деятельность прозрачно в отношении всех заинтересованных сторон, а не только собственников компаний», — отметил Денис Буцаев.

    Приоритеты зафиксированы в специальном ESG-стандарте, который является приложением к утвержденной Политике. Он подразумевает, что компании должны разработать и реализовывать стратегические документы, определяющие направления устойчивого развития. Помимо исполнения показателей по нацпроекту «Экология» и соблюдения всех требований к экономическому и социальному менеджменту у претендентов на зеленое финансирование со стороны ПКК РЭО должны быть проработаны актуальные подходы в части расчетов выбросов парниковых газов, а также мероприятий по их снижению.

    Наряду с внедрением стандарта социально-экологических приоритетов ППК РЭО предлагает компаниям отрасли присоединиться к Декларации устойчивого развития, которая является приложением к Политике зеленого финансирования и закрепляет основные ценностные подходы к ведению ответственной деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР.

    28 октября 2021 года Наблюдательный совет ППК одобрил программу выпуска облигаций РЭО в объеме 100 миллиардов рублей со сроком обращения до 12 лет. В рамках облигационной программы ППК РЭО будет финансировать проекты по строительству объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР).

    Программа облигаций разделена на несколько выпусков. Средства, полученные от размещения зеленых облигаций, будут направляться на поддержку приемлемых зеленых проектов в соответствии с Политикой зеленого финансирования. С Политикой можно ознакомиться по ссылке.