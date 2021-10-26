Определены более 30 ключевых профессий в отрасли обращения с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) определил перечень из более чем 30 ключевых профессий отрасли твердых коммунальных отходов, для которых разработают профстандарты. Совещание проходило 25 октября в рамках соответствия ESG-стандартам, в нем приняли участие отраслевые эксперты и ведущие вузы России.

На совещании был сформирован список более 30 профессий, которые охватили и технический, и руководящий персонал. Это профессии, касающиеся раздельного сбора, сортировки, транспортировки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов. Кроме того, это специалисты по экологии и технологиям в сфере производства и обращения с ТКО, цифровизации отрасли. Например, в список вошли такие профессии, как заготовитель ВМР, диспетчер в сфере обращения с ТКО, производственный аналитик, техник-лаборант полигона ТКО и другие.

Источник фото: телеканал «360»

«Ранее РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Туда вошли 15 вузов, отраслевых компаний и представителей бизнеса: от МГУ и Плехановки до Эколайна и Русала. Но мы планируем работать не только над подготовкой новых кадров, но и повышать квалификацию тех, кто уже в отрасли. Важнейший шаг в рамках этой работы — разработка профстандартов. Именно они помогут получить действительно квалифицированных, а не „случайных“ сотрудников в отрасли», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Перечень профстандартов направят в Минтруд, где продолжат заниматься их разработкой и согласованием. Те стандарты, которые утвердят, лягут в основу программ вузов и повышения квалификации. Это позволит сформировать кадровый потенциал сферы обращения с ТКО.

Источник фото: телеканал «360»

На рынке труда довольно остро ощущается дефицит кадров отрасли обращения с ТКО, считает исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», председатель межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбина Дударева.

«На самом деле дефицит кадров на рынке труда в нашей отрасли очень ощущается. Я бы даже сказала, что профессиональных кадров в нашей отрасли нет. И это понятно — она же только создается. <…> В этом направлении еще работать и работать. Поэтому сейчас мы начинаем закрывать этот дефицит кадров. С ППК РЭО мы планируем создать своего рода кадровое агентство, которое дало бы тот кадровый задел, который нам просто необходим», — сказала Дударева.

Источник фото: телеканал «360»

По словам директора центра развития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Ольги Зайцевой, в России разработкой профстандартов занимаются с 2015 года, а всего их насчитывается 1427 в разных отраслях.

«Но появляются новые профессии — и их необходимо описывать. На основе профстандартов разрабатываются программы высшего, среднего, дополнительного образования и программы профессионального обучения. То есть профстандарт — это многофункциональный компонент, основа для разработки проектов квалификации», — отметила Зайцева.

Совещание прошло в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности для обработки, утилизации и обезвреживанию ТКО и отходов производства до 2030 года. В нем участвовали представители Минтруда, Минприроды, ППК РЭО, отраслевых предприятий, ведущих вузов, а также региональные операторы, профильные общественные организации и российские эксперты отрасли обращения с ТКО.