Оползень сошел на трассу «Байкал»

Оползень сошел в Слюдянском районе Иркутской области. Он завалил проезжую часть федеральной трассы «Байкал». Об этом сообщил ОТР.

Пришлось перекрыть движение для грузовиков в обе стороны. Легковушкам разрешили объезжать завал снега по обочине. На данный момент на месте происшествия работают представители дорожной службы и полицейские.

Ранее оползень сошел на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в Мурманской области. Ситуация произошла на 23-м километре автоподъезда к Териберке.