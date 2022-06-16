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    16 июня 2022, 18:38

    Оползень сошел на трассу «Байкал»

    Арина Бобкова

    Оползень сошел в Слюдянском районе Иркутской области. Он завалил проезжую часть федеральной трассы «Байкал». Об этом сообщил ОТР.

    Пришлось перекрыть движение для грузовиков в обе стороны. Легковушкам разрешили объезжать завал снега по обочине. На данный момент на месте происшествия работают представители дорожной службы и полицейские.

    Ранее оползень сошел на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в Мурманской области. Ситуация произошла на 23-м километре автоподъезда к Териберке.