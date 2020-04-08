Операторам помогут из-за растущего объема мусора в регионах

Региональным операторам окажут поддержку из-за увеличения объема мусора. Финансирование позволит избежать мусорных коллапсов во время самоизоляции.

Как сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, правительство выделит регионам финансирование на поддержку оператором в условиях повышения объема вывозимого мусора и снижения собираемости платежей. Абрамченко отметила, что важно не допустить рисков прекращения работы операторов.

Вице-премьер рассказала, что правительство согласовало компенсацию региональным операторам непредвиденных расходов. Кроме того, рассматриваются дополнительные меры поддержки, в том числе компенсация процентных ставок по ранее взятым кредитам.

«В существующих условиях, когда граждане продемонстрировали социальную ответственность и находятся в режиме самоизоляции, нам необходимо предпринять все меры по недопущению мусорных коллапсов, особенно в тех регионах, где существуют потенциальные риски банкротства операторов по обращению с отходами. Населению должны быть оказаны услуги в полном объеме», — сказала Абрамченко.

По словам зампреда правительства, меры поддержки будут высчитывать исходя из объема превышения отходов над установленными нормативами, которые были заложены в тариф оператора. Абрамченко заметила, что при распределении финансовой помощи и других антикризисных мер нужно учитывать реальную эффективность операторов и возможное межрегиональное перераспределение нагрузки.