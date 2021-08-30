Законопроект о Российском экологическом операторе поддержали эксперты отрасли

Законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО) поддержали экологи. Как отметили в самой компании, документ разработали из-за растущего количества задач РЭО в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды. Проект федерального закона опубликовало Минприроды, сейчас он проходит стадию публичного обсуждения.

«РЭО был создан по указу президента РФ в 2019 году, но функции и полномочия ППК зачастую не могут быть реализованы без внесения изменений в ряд федеральных законов. После принятия законопроекта значительно сократится время на внесение изменений в нормативные правовые акты, а сами процедуры станут проще. После принятия законопроекта РЭО сможет полноценно формировать и управлять комплексной системой обращения с отходами, участвовать в государственной политике по охране окружающей среды и противодействию изменениям климата», — сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Какие полномочия появятся у РЭО

ППК «Российский экологический оператор» появилась в 2019 году по указу президента РФ. Госкомпания была создана для мусорной реформы, но впоследствии задач стало больше и для их выполнения потребовалось расширить полномочия РЭО на законодательном уровне. Для этого Минприроды и разработало законопроект, который упростит процедуру.

Одним из полномочий РЭО станет создание и управление государственной системы экологического мониторинга. Компания уже приступила к разработке информационных систем, такое поручение давала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологический блок в правительстве.

На базе этих систем появится единая цифровая платформа экологического мониторинга. Благодаря ей можно будет следить за выбросами, загрязняющими окружающую среду и влияющими на изменения климата. Эта система будет доступна как обычным гражданам, так и властям с экологами.

Кроме того, РЭО будет вести мониторинг операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сейчас он взаимодействует с ними через сервис «РЭО Радар», который принимает жалобы людей, касающиеся вывоза отходов.

Среди новых функций РЭО в законопроекте прописаны технический заказ, контроль за строительством и реконструкцией мощностей по обработке отходов. Речь идет об объектах, включенных в федеральную схему и на которые направлены средства РЭО или субсидии из федерального бюджета,

Документ также упрощает возможные форматы поддержки инвесторов со стороны РЭО для финансовой помощи мусорных предприятий. Кроме того, госкомпания создаст гарантийный фонд, который будет подкрепляться денежными средствами или другими активами. Вести мониторинг работы фонда будет наблюдательный совет РЭО.

Что думают эксперты о законопроекте

По мнению директора Центра тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО университета имени Плеханова Андрея Епишова, благодаря новым полномочиям появится больше возможностей для выполнения национальных целей из федеральной программы «Экология» — это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО в два раза к 2030 году. Он назвал законопроект своевременным и крайне важным.

«Расширенные компетенции компании ППК РЭО повысят инвестиционную привлекательность отрасли по обращению с отходами и дадут мощные импульсы всем участникам рынка. Это позволит обеспечить выполнение федеральной программы „Экология“ и ускорит развитие всей системы обращения с ТКО, а также усилит контроль основных участников реформы», — отметил Епишов.

Генеральный директор юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева считает, что более широкие полномочия РЭО увидеть заранее было крайне сложно на момент создания компании. Она также обратилась ко всем критикам данного законопроекта.

«То сопротивление и возмущение, которые я вижу у специалистов отрасли, не совсем конструктивны. Возражать, не предлагая ничего взамен, не осознавая, что явилось основанием такого предложения, неконструктивно. Важно понять, что любой законопроект — это намерение и полагание. Надеемся, что бизнес будет привлечен к обсуждению, чтобы понять, для чего происходят эти изменения и снять опасения, касающиеся заведения под единоличные интересы группы компаний или амбиций. Эти вопросы должны проговариваться», — подчеркнула Беляева.

Вопрос, связанный с инвестиционной привлекательностью отрасли, затронул заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдар Неверов. По его мнению, Российский экологический оператор должен быть не только методологом и разработчиком нормативно-правовых актов, не только включать те или иные технические решения.

«РЭО уже давно пора наделить операционной функцией, чтобы это был партнер инвесторов мусорной отрасли, соинвестор, финансовый рычаг, административный ресурс, в хорошем смысле. Все те положения, которые отражены в законопроекте давно назрели. И необходимо, чтобы этот год мы закончили с этими направлениями, включенными в уставную деятельность ППК РЭО. Иначе есть опасения, что планомерное развитие мусорной реформы может быть не таким поступательным», — заключил Неверов.