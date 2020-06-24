Опасный для здоровья уровень солнечного излучения нагрянет в Россию

В Европейской части России ожидается повышенный уровень солнечного ультрафиолетового излучения. Это опасное явление, наносящее вред коже и глазам.

О том, что Европейскую территорию России и ряд регионов азиатской части ждут 10 дней «высокого» и «очень высокого» индекса солнечного ультрафиолетового излучения. Об этом сказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней Роман Вильфанд.

В это время воздух сухой, нет пыли, потому что она уже осела, но влаги тоже нет. По словам Вильфанда, повышенные показатели придут не только в ЦФО, но и в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а также на юг Сибири.

Индекс ультрафиолетового (УФ-индекс) излучения имеет пять степеней опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Если уровень УФ-индекса «высокий», то необходимо пользоваться защитным кремом, а после 12:00 оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. При «экстремальном» уровне лучше оставаться дома.

По словам Вильфанда, этот индекс очень важен для здоровья человека и прежде всего связан с поражениями кожи.