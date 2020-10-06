Опасных концентраций вредных веществ не нашли в воде на Камчатке

Результаты анализов воды не нашли опасных концентраций вредных веществ в акватории Камчатки. Однако расширенный спектральный анализ проб, который проводят в Москве, пока не готов.

Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время пресс-конференции. Его слова процитировал ТАСС.

«Надо понимать, что во время анализов выявляется сотня, а иногда даже тысячи параметров тех заборов, которые есть. Именно для этого был забран очень большой объем воды, в частности в воскресенье мы отправили в Москву 250 кг проб. Пробы постоянно поступают, но пока все анализы отрицательные», — рассказал он.

Солодов подчеркнул, что результаты расширенного спектрального анализа, которые все ждут, пока не готовы. Это связано с тем, что для его проведения требуется довольно много времени. При этом забор и анализ проб продолжается ежедневно, исследования проводят в разных городах. Те, что делаются во Владивостоке, будут готовы уже в четверг.

Он также отметил, что специалисты уже визуально осмотрели Козельский полигон ядохимикатов и не увидели никаких симбиозных нарушений. При этом они обнаружили, что в нескольких местах повреждены геомембраны — укрепительные слои сетки — а также на некоторых участках отсутствует проволока. Солодов считает, что это дело рук «предприимчивых граждан», которые взяли материалы для собственного забора.

«Известия» отметили, что ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал две версии загрязнения воды на Камчатке. Он считает, что в этом может быть виновата либо техногенная катастрофа, либо — природная. Однако до того, как придут результаты комплексного исследования, делать выводы рано.

«Газета.ru» напомнила о третье возможной причине, которая могла привести к гибели морских обитателей. Ранее ее озвучил геолог и экоактивист Георгий Каванося — он отметил, что виной всем могла стать вулканическая активность.