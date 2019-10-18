Опасные отходы: бизнес включился в вопрос правильной утилизации

На пресс-конференции «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки» Александр Климов рассказал, что бизнес начал самостоятельно устанавливать контейнеры для использованных батареек.

«Если раньше ретейлеры простили у нас арендную плату за размещение контейнеров, то сейчас многие ответственные производители оплачивают услуги как по транспортировке, так и по дальнейшей утилизации <…> Инфраструктура будет развиваться, это запрос общества, он общий для всей России, и бизнес на это практически всегда реагирует оперативно», — сообщил Климов.

По статистике, из 20 тысяч тонн батареек, которые продаются в стране, перерабатывают только 150 тонн.

Заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова отметила, что многие россияне готовы правильно утилизировать отходы, но не могут этого сделать из-за отсутствия инфраструктуры.