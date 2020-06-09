    09 июня 2020, 00:55

    Специалисты рассказали об опасности теплой погоды в Сибири

    Анатолий Минкин

    Весна в Западной Сибири оказалась аномально теплой. Территория, на которую приходится самая большая часть вечной мерзлоты нашей планеты, прогрелась на 10 градусов выше нормы. Об этом сообщило издание издание Science Alert со ссылкой на результаты исследования сети климатического мониторинга Европейского Союза

    Специалисты отметили, что необычное повышение температуры в регионе началось с самого начала года и продолжалось несколько месяцев подряд.

    «Большие аномалии начались в январе, и с тех пор этот сигнал был довольно постоянным», — заявила старший научный сотрудник сети климатического мониторинга ЕС Фрейя Вамборг.

    Начиная с марта по май температура воздуха в регионе превысила 10 градусов от среднего показателя 1981−2010 годов. На Оби и Енисее лед сошел необычно рано. И эта ситуация тревожит специалистов.

    В прошлом году Западная Сибирь пережила серьезные лесные пожары из-за жаркой погоды. В некоторых местах продолжают тлеть торфяники, которые смогли перенести теплую зиму. Не исключено, что этим летом в регионе снова загорятся леса.

    Все это приведет к таянию вечной мерзлоты, которая содержит до 1,5 триллиона тонн углекислого газа. Это в 40 раз больше чем выбросы всех стран мира за год. Если произойдет выброс этих объемов, то избежать катастрофического изменения климата не удастся.