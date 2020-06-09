Специалисты рассказали об опасности теплой погоды в Сибири

Специалисты отметили, что необычное повышение температуры в регионе началось с самого начала года и продолжалось несколько месяцев подряд.

«Большие аномалии начались в январе, и с тех пор этот сигнал был довольно постоянным», — заявила старший научный сотрудник сети климатического мониторинга ЕС Фрейя Вамборг.

Начиная с марта по май температура воздуха в регионе превысила 10 градусов от среднего показателя 1981−2010 годов. На Оби и Енисее лед сошел необычно рано. И эта ситуация тревожит специалистов.

В прошлом году Западная Сибирь пережила серьезные лесные пожары из-за жаркой погоды. В некоторых местах продолжают тлеть торфяники, которые смогли перенести теплую зиму. Не исключено, что этим летом в регионе снова загорятся леса.

Все это приведет к таянию вечной мерзлоты, которая содержит до 1,5 триллиона тонн углекислого газа. Это в 40 раз больше чем выбросы всех стран мира за год. Если произойдет выброс этих объемов, то избежать катастрофического изменения климата не удастся.