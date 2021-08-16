Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за жары

В московском регионе во вторник вводится «желтый» уровень погодной опасности. Воздух, как ожидается, прогреется до +30…+32 градусов. Такие показатели могут сделать 17 августа самым жарким днем месяца 2021 года в Москве.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в московском регионе с 10:00 до 16:00 часов вторника.

Для 17 августа температурный рекорд был установлен в Москве в 1954 году. Тогда воздух прогрелся до +33,5 градуса, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро российской столицы.

«Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса», — отметил представитель метеобюро.

При этом в других регионах страны температурных рекордов не ожидается, наоборот, погода в некоторых местах не будет радовать летним солнцем.

На большей части Южного федерального округа с понедельника, 16 августа, будет ветер 20-25 метров в секунду. Такая погода прогнозируется и на вторник, 17 августа, указано на сайте Гидрометцентра.

На большей части Северо-Кавказского федерального округа ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 20-25 метров в секунду.

Жителей Бурятии 17–18 августа ожидают ливневый дождь, гроза. В среду, как отмечается, в регионе ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.