В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 01:00 30 января. Период предупреждения связан с гололедицей и возможными снегопадами.

Ознакомиться с данными можно на прогностической карте, опубликованной на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Снегопады в столичный регион принесет фронтальный раздел южного циклона, а с запада области приблизится холодный циклон. Они вызовут снижение температуры в столице и Подмосковье.

В пятницу 29 января ожидаются осадки умеренной интенсивности в виде снега и мокрого снега. В течение суток в Москве -1…1°, по области -3…2°. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Гололедица.

В субботу, 30 января, будет небольшой снег. Ночью в Москве -5…-3°, по области -8…-3°. Днем в Москве -3…-1°, по области -6…-1°. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 31 января, прогнозируется снег. Ночью в Москве -5…-3°, по области -8…-3°. Днем в Москве -3…-1°, по области -6…-1°. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Гололедица.

В первый день февраля ожидается небольшой снег, ночью -11…-6°, днем -9…-4°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Во вторник, 2 февраля, вновь будет снег, ночью -13…-8°, днем -10…-5°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.