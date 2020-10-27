Глава Минприроды предупредил об опасности добычи полезных ископаемых в космосе

Он подчеркнул, что его ведомство пока не планирует организовывать добычу сырья в космосе.

«Улетать на другие планеты и заниматься там добычей полезных ископаемых пока рано», — пояснил он. Свое заявлением министр аргументировал тем, что не хотел бы появления на Луне нового Мексиканского залива.

Весной 2010 года после аварии на буровой платформе, которая добывала нефть на скважине Macondo, произошла авария. В результате погибли 11 человек. На протяжении 85 дней в акваторию Мексиканского залива вытекло около 473 миллионов литров нефти.

Спустя пять лет Конгресс США принял закон, который разрешил американским компаниям использовать ресурсы Луны и астероидов. В этом году президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения Луны и других космических объектов.

Этот документ вызвал критику со стороны Роскосмоса, который обвинил США в попытках приватизации естественного спутника Земли.

Накануне NASA сообщило о том, что на Луне обнаружили скопление воды. Точное месторасположение — кратер Клавиуса в южном полушарии. Уже появилось несколько теорий, как туда попала жидкость и как ей удалось сохраниться на солнечной стороне.