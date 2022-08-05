«Опасное солнце» придет в Подмосковье в ближайшие дни

Жителей Краснодарского края, Крыма и республик Северного Кавказа в ближайшие дни ожидают сильные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Подтопления дорог, мостов и приусадебных участков возможны в Забайкалье. При этом ряд российских регионов — в том числе Подмосковье — ожидает «опасное солнце».

«Сильные дожди прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе и Краснодарском крае, исключая Сочи, в ближайшие два дня. Возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок на реках. Но наиболее сложная ситуация будет в Забайкальском крае», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что в Забайкалье неоднократно шли сильные ливни, и они же прогнозируются снова. Резкий подъем уровня воды, как отметил синоптик, вероятен в пятницу и субботу 5 и 6 августа.

Сильный ливень, гроза, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду ожидает жителей Крыма в субботу, 6 августа.

А вот в Московской, Белгородской, Воронежской областях в ближайшие дни ожидается высокая ультрафиолетовая активность солнца. При этом особенно опасным оно будет в ближайшие четыре дня в Крыму и республиках Северного Кавказа.

Поэтому жителям и гостям этих регионов нужно не забывать пользоваться солнцезащитными кремами, а также носить головные уборы и одежду с длинными рукавами. Синоптик рекомендовал по возможности минимизировать свое нахождение под солнечными лучами.

При этом температура будет на 4-6 градусов ниже нормы в Красноярском крае и на западе Якутии. А уже в начале следующей недели «отрицательная аномалия захватит всю Якутию», отметил собеседник агентства.