ООН признала рекордной аномальную жару в Арктике летом 2020 года

В Верхоянске летом 2020 года была зафиксирована аномально высокая температура воздуха. Столбик термометра 20 июля показал +38 градусов. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН официально признала этот показатель рекордно высоким для Арктики, написал сайт «Аргументы и факты».

Запись об аномальной температуре была внесена в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях.

На протяжении половины лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири превышали норму на 10 градусов. В связи с этим остро встала проблема потепления в данном регионе.

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, смягчение вызванных климатическим кризисом мер потребует выделения мировым сообществом от шести до 10 триллионов долларов.