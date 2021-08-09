ООН предупредила о катастрофическом изменении климата в ближайшие 20 лет

Организация объединённых наций предупредила о росте о росте числа экологических катастроф в мире в ближайшее десятилетие. Это произойдет из-за нагревания Земли на 1,5 градуса.

К таким выводам пришла межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, в которую входит около 200 ученых из 60 стран. Они отметили, что поверхность Земли накаляется быстрее, чем они ожидали. Об этом сообщила Daily Mail.

Результаты прошлых исследований показали, что температура планеты повысится на 1,5 градуса с 2030 года по 2052. Однако новые данные менее утешительные — данное повышение ожидается на 10 лет раньше — до 2040 года.

Ученые предупредили, что человечеству уже сейчас нужно готовиться к рекордным волнам жары, лесных пожаров и наводнениям, потому что отметка в 1,5 градуса делает изменение климата разрушительным.

Свои данные эксперты представят на конференции ООН по изменению климата, которая состоится в ноябре.

«Этот отчет станет тревожным сигналом, требующим еще больших усилий», — заявил руководитель конференции, британский политик Алок Шарма