ООН анонсировала игру Reset Earth о защите озонового слоя

Уточняется, что это будет игра для мобильных телефонов. Она будет состоять из головоломок, цель которых — дать пользователям информацию об экологии и о важности защиты озонового слоя. Также на эту тему 24 января выйдет мультфильм.

«Защита озонового слоя должна стать обыкновенным делом и мы намерены прикладывать постоянные усилия в этом направлении. Если наши дети узнают о мрачных последствиях разрушения озонового слоя с помощью фантастического мультфильма и игрового приложения, они осознают важность проблемы и защитят его», — рассказала исполняющая обязанности секретаря по озону Мег Секи.