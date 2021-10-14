Онлайн-ретейлерам могут запретить упаковку

Российский экологический оператор призвал онлайн-ретейлеров и сервисы доставки еды отказаться от излишней и неперерабатываемой упаковки. С начала пандемии усилился рост образования отходов из-за перехода услуг в онлайн.

«Российский экологический оператор предлагает снизить количество упаковки, а также перейти на перерабатываемую упаковку. Кроме того, просим рассмотреть внедрение механизма залоговой тары для продукции и рекомендуем перейти маркетплейсам и агрераторам, осуществляющим доставку, на один вид перерабатываемой тары для удобства сбора и утилизации упаковки. Также важно проводить работу с поставщиками над сокращением количества упаковки на этапе производства», — говорится в письме генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева Ассоциаций компаний интернет-торговли.

По данным РЭО, онлайн-продажи еды и товаров выросли в 3−3,5 раза за последние два года, в связи с этим выросло и количество отходов от упаковки — на десятки тысяч тонн. А одноразовая посуда из пластика исчисляется миллионами единиц. В свою очередь аналитики сообщили, что оборот доставки еды у наиболее популярных компаний («Яндекс.Еда», Delivery Club и X5 retail Group) вырос почти в четыре раза. В то же время онлайн-маркетплейсы Ozon и Wildberries суммарно увеличили аудиторию на 24 миллиона человек.

«Мы не говорим о хрупких изделиях, которые требуют особого способа упаковки. Однако часто дополнительную упаковку мы видим там, где она не нужна. Онлайн-ритейлеры и сервисы доставки еды также используют упаковку, в состав которой входит трудноперерабатываемый пластик — ПВХ и полистирол, а также избыточная упаковка из полипропилена, ПЭТ и бумаги», — указали в Российском экологическом операторе.

ППК предлагает альтернативы, например, бумага вместо пузырчатой пленки, которую сложно отобрать для переработки, упаковка из растительного сырья вместо многокомпонентной. Госкомпания призывает людей отказываться от одноразовых приборов при доставке еды и пакетов на выдаче товаров, а бизнесу следует внедрить механизм залоговой тары, либо перейти на одинаковую для всех компаний тару, которую будет легче и дешевле собирать и отправлять на утилизацию, тщательнее проводить работу с поставщиками, чтобы те сокращали объемы упаковки на этапе производства.

«По нашим оценкам, онлайн-ретейлерам уже сейчас можно сократить не менее трети неэкологичный упаковки. Считаем, что сервисам доставки тоже стоит начать отвечать принципам устойчивого развития, хотя на данный момент они не являются участниками РОП. Ведь национальная цель к 2030 году — сортировка 100% ТКО и снижение объемов захоронения отходов на полигонах в два раза. И пока граждане все больше приобщаются к раздельному сбору, платят за вывоз отходов, бизнес должен переходить на более экологичную упаковку либо отказываться от нее, там где она очевидно не нужна», — отметили в ППК РЭО.