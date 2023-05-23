Экология 23 мая 2023, 10:20 Онлайн-площадку по торговле вторсырьем от РЭО представят на НМЭК-2023

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Российский экологический оператор представит Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) 25 мая.

«В сентябре прошлого года РЭО представил Электронную торговую площадку по купле-продаже вторсырья. Она показала свою востребованность среди игроков отрасли по обращению с отходами. На площадке уже зарегистрировано более 850 компаний, которые разместили лотов на сумму 815 млн рублей. Работа ЭТП отвечает принципам экономики замкнутого цикла и направлена на очищение отрасли от недобросовестных участников, а также выступает как удобный инструмент исполнения расширенной ответственности производителя (РОП)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Мы регулярно следим за запросами пользователей площадки, добавляем новые функции, запускаем акции. На полях НМЭК-2023 мы хотим поделиться первыми итогами работы площадки. Презентация пройдет в рамках сессии „Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?“», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Ключевыми темами сессии станут развитие современных цифровых технологий, цифрового экологического мониторинга затрудняется, проблемы сбора экологической информации и недостаточной плотности сетей наблюдения, отсутствие в нормативно-правовых актах новых способов получения данных и их обработки, отсутствие оборудования отечественного производства для экомониторинга.

Сессия «Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?» состоится 25 мая в 11:30. Ведущими сессии выступят Дмитрий Кузьмин, зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая. В рамках Конгресса РЭО организует ряд экологических мероприятий, среди которых показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.