Онкоиммунолог рассказал об опасности затопленных ядерных бомб США для людей

После Второй мировой войны в районе Маршалловых островов Штаты провели 67 испытаний ядерного оружия, водородной бомбы. После этого десятки радиоактивных кораблей были потоплены. Эксперты заявили, что радиоактивный фон в этом районе до сих пор превышает норму в несколько раз.

По словам Щепеляева, радиоактивные элементы, которые попали в мировой океан, могут распространяться по всему миру через морских обитателей и воду. Люди, которые живут поблизости с зараженной областью океана, могут иметь большие неприятности со здоровьем. При этом чем дальше от места разрушения, тем меньше известно, как опасные элементы действуют на организм.

«Небольшое количество изотопов попадает практически везде. Но узнать, как это влияет на иммунную систему, образование злокачественных опухолей, сказать сложно. Эффект изотопных малых доз, которые поступают в организм, неизвестен», — подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что течение разносит радиоактивные изотопы по всей планете.