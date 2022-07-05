Омским и саратовским школьникам устроили сдачу ГТО по экологии

Стартовал второй этап проекта «Школа экомышления» от Российского экологического оператора. В 12 регионах проходят экологические просветительские мероприятия для школьников во время летних каникул. Экопрактики уже прошли в Кемеровской области и Республике Удмуртия, а в третей декаде июня к экологическому просвещению присоединились Омская и Саратовская области.

«„Школа экомышления“ — это проект РЭО в формате образовательного онлайн-марафона. В конце апреля прошел первый этап проекта, в котором приняли участие более 500 человек из 58 регионов России. Эксперты в сфере педагогики, экологического просвещения и добровольчества подготовили серию вебинаров о том, как взаимодействовать с детьми разных возрастов и в каких форматах эффективно воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения. По итогам мы выпустили методическое пособие с успешными практиками по экопросвещению для школьников. Ими могут воспользоваться как педагоги, так и студенты, волонтеры», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

20 июня прошла масштабная экологическая эстафета ЭкоГТО, в которой приняли участие 110 учащихся начальных и средних классов Гимназии № 84 города Омска. Участники на шести разноплановых станциях узнавали новое: «По следам зеленых», «Попробуй раздели», «Вечный двигатель», «Мастерская переработки», «Устойчивое развитие» и «Пример для подражания». За время прохождения эстафеты школьники смогли познакомиться с современной системой управления отходами, которая к 2024 году заработает по всей стране. Ребята поделились на пять команд и, следуя маршрутному листу, посещали станции, соревнуясь друг с другом. После прохождения эстафеты все команды не только закрепили свои экологические знания, но были награждены памятными дипломами.

27–28 июня волонтеры регионального отделения организации «Делай!» в Саратове не только организовали эстафету ЭкоГТО для учащихся школы № 83, в которой экологические нормативы смогли сдать более 50 школьников, но провели квест «Путешествие по Саратовской области» для юных защитников природы. ​Команды отправились в путешествие природными достопримечательностями шести районов Саратовской области и смогли узнать, какие условия создаются для их сохранения, и в том числе, как они учитываются при формировании региональной системы обращения с отходами. После успешного прохождения всех станций, команды смогли разгадать итоговый кроссворд.

Следующий регион, где пройдут экологические мероприятия, — Ивановская область, где школьников также будут ждать экологические эстафеты и другие мероприятия. Подобные мероприятия в течение лета пройдут в Тамбовской, Вологодской и Свердловской областях, а также в Крыму, Дагестане, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Севастополе.