Олимпийская чемпионка призвала россиян сортировать отходы

Семикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун снялась в социальной рекламе Российского экологического оператора (РЭО) и призвала россиян сортировать отходы.

«РЭО в течение года активно занимается просвещением в медиа-пространстве, это в том числе телевидение и социальные сети, где идет распространение просветительских материалов. Ролик с Маргаритой Мамун — часть нашей большой работы. Ранее выпустили видео с актером Дмитрием Дюжевым, который предстал в образ экологически активного Пушкина. До этого вышла серия роликов на историческую тематику — с Петром I и Иваном Грозным, например. Мы очень рады, что Маргарита стала одним из наших амбассадоров и будет передавать ценности сортировки передавать своей аудитории», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ролик с Мамун был опубликован 15 декабря во всех социальных сетях госкомпании. Спортсменка рассказала о раздельном сборе отходов и показала на своем примере, что делать это просто.

«Ведь ты знаешь, как сделать мир вокруг себя лучше: просто поступать правильно. Ведь поступать правильно — это просто. Как и разделять отходы для того, чтобы они отправились на переработку, а не на полигон», — считает олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

В 2021 году РЭО, курирующий мусорную реформу, подготовил большой медиабанк с экопросветительскими материалами. В него вошли плакаты, фотобанк, уроки «Зеленой школы», а также ролики с социальной рекламой. Все материалы посвящены популяризации раздельного сбора отходов и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).