Октябрь в московском регионе начнется с сильных дождей | 360°

Экология 29 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Октябрь в московском регионе начнется с сильных дождей Синоптик Тишковец рассказал об обильных осадках в Москве и Подмосковье в начале октября РИА «Новости»

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Около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве и Московской области в первые три дня октября. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что дожди начнутся в ближайшие выходные, а с наступлением новой рабочей недели только усилятся.

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Особенно сложно придется метеозависимым людям: давление опустится до 728 миллиметров ртутного столба. Этот показатель синоптик назвал барическим дном и пояснил, что это на 17−20 единиц ниже нормы.

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«В начале недели обложные дожди усилятся — в осадкомеры попадет еще до 18 миллиметров небесной влаги. Под утро +7...+ 12 градусов, в дневные часы от +10...+15», — рассказал Тишковец.

Похолодание в Москве и области начнется во вторник. Дожди останутся, но будут уже не такими интенсивными, а холодный фронт снизит дневную температуру до +8...+13 градусов.

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