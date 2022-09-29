Октябрь в московском регионе начнется с сильных дождей | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 19:43

Nord Stream AG назвал сроки полного выхода газа из «Северного потока»

Общество

29 сентября 2022, 19:43

Выпустившим машину с призывами идти в военкомат по Дербенту пригрозили уголовным делом

Реклама

Деньги

29 сентября 2022, 19:43

Ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран продлили на 6 месяцев

Транспорт

29 сентября 2022, 19:42

Экспорт, импорт и новые машины. Иран и Россия хотят сотрудничать в сфере автопроизводства

Подмосковье

29 сентября 2022, 19:39

Устройство путепровода завершили в рамках строительства Северного обхода Лобни

Наука

29 сентября 2022, 19:29

Останки мамонтенка нашли на Ямале

Здоровье

29 сентября 2022, 19:26

European Child & Adolescent Psychiatry: омега-3 жирные кислоты повышают внимание школьников

Деньги

29 сентября 2022, 19:23

Центробанк установил официальный курс доллара на 30 сентября

Знаменитости

29 сентября 2022, 19:20

Брат Бориса Моисеева заявил, что директор скрывал от него певца и хотел завладеть богатством

Экология

29 сентября 2022, 18:08

Октябрь в московском регионе начнется с сильных дождей

Синоптик Тишковец рассказал об обильных осадках в Москве и Подмосковье в начале октября

Читать 360tv в

Около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве и Московской области в первые три дня октября. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что дожди начнутся в ближайшие выходные, а с наступлением новой рабочей недели только усилятся.

Реклама

Особенно сложно придется метеозависимым людям: давление опустится до 728 миллиметров ртутного столба. Этот показатель синоптик назвал барическим дном и пояснил, что это на 17−20 единиц ниже нормы.

Реклама

«В начале недели обложные дожди усилятся — в осадкомеры попадет еще до 18 миллиметров небесной влаги. Под утро +7...+ 12 градусов, в дневные часы от +10...+15», — рассказал Тишковец.

Похолодание в Москве и области начнется во вторник. Дожди останутся, но будут уже не такими интенсивными, а холодный фронт снизит дневную температуру до +8...+13 градусов.

Прогноз погоды

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама