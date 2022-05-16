Около тонны отходов собрали на субботнике в Севастополе и 40% отправили на переработку

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Севастополе 14 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку на Ушаковой балке. Собрать удалось около одной тонны отходов, 400 килограммов направили на утилизацию.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 40 субъектов РФ, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники, и Севастополь в их числе. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Масштабная флагманская акция «Зеленый десант» под эгидой ППК РЭО стартовала на территории ботанического памятника природы Ушакова балка. В ходе уборки были очищены природоохранная территория и ее береговая линия. В общей сложности было собрано 300 килограммов стекла, 100 кг — пластика и 600 кг прочих отходов. Всего в рамках квеста участникам удалось собрать около тонны отходов, из них 400 килограммов — вторсырье, которое отправили на переработку.

Также для участников провели мастер-классы по переработке бумаги, росписи шопперов, #экоГТО, устроили презентацию нового велошредера.

В рамках закрытия «Зеленого десанта» прошло награждение волонтеров-экологов за выдающиеся заслуги в развитии экологического добровольчества.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.