Около половины месячной нормы осадков выпало за 40 минут в Санкт-Петербурге

Почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Санкт-Петербург всего за 40 минут. В южных районах города и пригорода выпало более 30 миллиметров при норме за июль 80 миллиметров.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Сегодня в Петербурге и пригородах прошел дождь высокой интенсивности. Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 миллиметров при среднем значении за июль 80 миллиметров пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Из-за такого большого количества осадков произошло подтопление на Пулковском шоссе, в районе развязки с КАД, — специалисты смогли отвести воду в кратчайшие сроки. Кроме того, подтопило и участок на перекрестке улиц Парашютной и Репищева, сейчас там уже работают перекачивающие станции. Всего по городу и пригороду поступило 109 заявлений о подтоплениях. Их устранением занимаются 53 бригады специалистов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», наибольший показатель интенсивности ливня выявили в Московском районе города — там выпало 25,43 80 миллиметра всего за 20 минут. Чуть меньшую интенсивность дождя наблюдали в Колпинском районе — на него обрушилось 20,14 миллиметра за тот же период времени.

При этом система канализации Санкт-Петербурга рассчитана на гораздо меньшие значения — на 7,2 миллиметра осадков за 20 минут. По прогнозам синоптиков, в среду жителей города ожидает похожая погода.