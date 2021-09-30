Около 950 мусорных заводов на 430 млрд рублей построят в России

В России появится около 950 заводов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев. Чтобы построить эти объекты, потребуется привлечь инвестиции в размере 430 миллиардов рублей.

«Реформа отрасли обращения с ТКО в целом про инфраструктуру, и детали к ней дополняются. Если говорить про необходимые объемы, то мы должны построить в районе 950 объектов инфраструктуры. Они делятся на две большие группы — объекты обработки и объекты утилизации. Инвестиции здесь составят примерно 430 миллиардов рублей», — сообщил Буцаев на конгрессе «Российская неделя ГЧП».

По словам Буцаева, деньги будут привлекать с рынка с учетом «бюджетного плеча». Коэффициент которого составляет 2,46 рубля частных денег к одному рублю бюджета. «То есть условно привлечь с рынка мы должны два с половиной рубля, дать из бюджета один», — уточнил глава РЭО.

На данный момент для проектов имеется 60 миллиардов бюджетных денег. Вместе с министерствами финансов и экономразвития, банками и институтами развития РЭО начал работу над тем, чтобы увеличить возможность для привлечения денег с рынка, а также обеспечить их возвратность.

Во всех российских регионах есть перспективные объекты, которые необходимо построить к 2024 году и к 2030-му. При этом каждому региону необходимо выполнить целевые показатели, которые обозначил президент РФ — сортировка 100% отходов и снижение их захоронения в два раза к 2030 году. Если это субъект с населением один миллион человек и объемом образования ТКО 300−400 тысяч тонн в год, то потребуется 3,4 миллиарда вложений, отметил Буцаев.

Гендиректор РЭО считает, что концессионные соглашения могли бы стать отличным инструментом для выполнения показателей нацпроекта, связанных с объемом мощностей, введенных в эксплуатацию.

«И мы активно работаем с регионами в плане подготовки документов к концессионным конкурсам, которым мы могли предоставить финансирование до 100%. Возврат указанных денежных средств будет происходить из двух источников: первое — тариф, то, что касается обработки, и второе в части утилизации, это институт РОП с точки зрения формирования объема платежей производителей товаров и упаковки за утилизацию», — добавил Буцаев.