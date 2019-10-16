Около 500 толстолобиков запустили в озеро Сенеж в Солнечногорском округе

Порядка 500 толстолобиков сегодня запустили в озеро Сенеж. Эта крупная пресноводная рыба должна помочь очистить водоем. Такие запуски проводит Федеральное агентство по рыболовству.

Толстолобиков привезли в Солнечногорск из поселка Рыбное Дмитровского округа Подмосковья. Вода в озере Сенеж с недавнего времени стала приобретать зеленый оттенок. Толстолобики как фильтры для воды — любят поедать траву. Такого лакомства для них в озере как раз сейчас предостаточно, тем более толстолобики хорошо приживаются в Сенеже даже зимой. Вырастают они до очень больших размеров. Некоторые весят до 30-40 килограммов.

Источник фото: телеканал «360»

Запускают толстолобиков в это озеро не впервые, они тут обитают с 2007-го года. Несколько раз в год поселяют в водоем и другие виды рыб.

Источник фото: телеканал «360»

«Как раз вот эти травопоедающие и рыбы, которые улучшают экологическую обстановку, они постоянно будут запускаться. Вот те же толстолобики, белые амуры и карп, поскольку он тоже является рыбой, которая со дна поедает всякие микроорганизмы», — отметил исполняющий обязанности директора парка культуры и отдыха г. о. Солнечногорск Сергей Митряшин.