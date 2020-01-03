Около 500 млн животных погибло в лесных пожарах Австралии

Тысячи людей в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс остались без крыши над головой и средств к существованию. Пожары унесли жизнь нескольких человек. Некоторые граждане числятся пропавшими без вести. Страдают не только люди, но и животные. Экологи опубликовали шокирующие фотографии. На одной из них кенгуру пытается убежать от стены огня, на второй — команды спасателей обнаруживаются тысячи обугленных тушек коал.

Считается, что у коал меньше всего шансов спастись от пламени, так как они передвигаются очень медленно, а питаются исключительно эвкалиптовыми листьями. Этот корм пропитан растительным маслом, а потому очень легко загорается. Экологи заявили, что менее чем за четыре месяца популяция коал на северном побережье штата Новый Южный Уэльс сократилась на треть.

По словам члена экологического совета по охране природы Марка Грэхема, до сих пор остаются достаточно большие территории, на которых бушуют пожары. Вероятно, многих животных так и не удастся найти, подсчитать потери. В министерстве окружающей среды Австралии заявили, что точное количество погибших животных останется неизвестным, пока «пожары не утихнут и не будет проведена надлежащая оценка».