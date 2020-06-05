Около 400 литров мазута утекли в реку в Новгородской области

В Новгородской области произошла утечка мазута на берегу реки Перетна. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия.

Как сообщила пресс-служба местного управления МЧС, на реке обнаружены маслянистые пятна. Сотрудники установили, что жидкость вытекла из емкости, находящейся на берегу водоема.

«На место незамедлительно выехали специалисты 11 отряда ППС ГПС Новгородской области, Администрация района, сотрудники прокуратуры, оперативная группа ГУ МЧС России по Новгородской области и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что объем вылившегося мазута составляет около 300-400 литров. Основная часть попала на землю.

«Течь из бочки устранена. Работы на месте продолжаются. Спланирована установка боновых заграждений и уборка грунта», — рассказали в ведомстве.

Ранее Владимир Путин поручил Росприроднадзору проверить состояние всех мест хранения нефтепродуктов в России. Такое распоряжение президент дал после ЧП, произошедшего в Норильске. Там 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив топлива. В грунт попало больше 21 тонны нефтепродуктов.