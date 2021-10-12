Около 400 гектаров леса высадили на Ямале

Сотрудники топливно-энергетической компании (ТЭК) высадили на Ямале около 400 гектаров леса. В прошлом году в регионе было восстановлено лишь 44 гектара. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на замначальника управления лесных отношений окружного департамента природных ресурсов Евгения Соловьева.

Саженцы для нового леса в основном выращивают в Пуровском районе. Среди них преобладают хвойные виды деревьев. ТЭК начал восстанавливать леса с 2020 года. По действующему правилу, компания должна высадить деревья на равной площади, которую взяла себе под разработку месторождений.