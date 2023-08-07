Экология 07 августа 2023, 15:53 Около 300 мероприятий провели на форуме «Экосистема» на Камчатке Форум "Экосистема"

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В Камчатском крае завершился Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». На нем провели 300 эколого-просветительских мероприятий, среди которых были тематические клубы от Российского экологического оператора.

«Форум „Экосистема“ собрал молодых экологов, ученых, волонтеров и экоактивистов, которым важно сохранение окружающей среды в родной стране. Мы много работаем с молодежью, и очевидно, что за такими амбициозными и неравнодушными людьми стоит экологическое будущее нашей страны. Мы рады были выступить экопартнером форума, провести его экологизацию, в частности организовать раздельный сбор, поделиться опытом и знаниями о реформе отрасли по обращению с отходами, а также услышать предложения и идеи по совершенствованию нашей отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего за семь дней проведения форума в нем приняли участие 450 человек из 89 регионов России, 112 волонтеров, 112 волонтеров, 90 экспертов и 243 гостя. Было принято 23 решения в области экологии, а 9 экопроектов были рекомендованы к получению 4 млн рублей на конкурсе «Росмолодёжь.Гранты». Была разработана концепция юннатского движения.

На форуме было организовано 23 тематических клуба, два из них провел РЭО — «Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка», «Экология в сфере образования».

«На форуме было проведено 300 мероприятий, среди которых отметились экоклубы от РЭО и мастерская переработки „Зеленый фургон“. Участники форума узнали о принципах экономики замкнутого цикла и на наглядном примере могли увидеть, как она работает», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Форум, вошедший в линейку платформы «Росмолодежь.События», проходил на Камчатке с 31 июля по 6 августа.