Около 24% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

В минувшую субботу 2 января в Московской области выпало 6-10 мм осадков. Это около 24% от месячной нормы. Максимум (10 мм) наблюдался в Можайске, минимум — в Волоколамске (6 мм).

Об этом РИАМО сообщил дежурный синоптик центра погоды «Фобос». По его данным, следующий сильный снегопад придется на вечер 3 января. К Рождеству в регионе похолодает до -10 градусов.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в ночь на 3 января на дороги Подмосковья было выведено свыше 880 единиц снегоуборочной техники.

«Очищено от снега и обработано противогололедными материалами более 8,2 тысячи километров дорог», — сказано в сообщении ведомства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил из-за сложных погодных условий продлить действие режима повышенной производственной готовности на региональных предприятиях ЖКХ и энергетики.