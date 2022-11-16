Экология 16 ноября 2022, 22:05 Около 2000 опасных деревьев обрежут за зиму в Челябинске

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На протяжении всей зимы в Челябинске будут идти работы по обрезке опасных деревьев. Об этом сообщил «Царьград».

В городской администрации уточнили, что уничтожению подлежат мертвые и больные деревья. Особое внимание уделят тем экземплярам, которые несут потенциальную опасность для людей при снегопаде и сильном ветре.

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«Получены разрешения на обрезку 1194 деревьев. Время этих работ строго ограничено в сроках — с октября по март — до начала вегетационного периода и после его окончания», — добавили в мэрии.

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