Экология 26 июня 2023, 15:36 Около 2000 гостей посетили «Зеленый фургон» РЭО в День молодежи в Петербурге

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Мастерскую переработки «Зеленый фургон» от Российского экологического оператора посетили около 2000 человек в рамках Дня молодежи 24 июня в Санкт-Петербурге.

«В рамках празднования Дня молодежи по всей стране прошли фестивали. В Петербурге фестиваль состоялся в Приморском парке Победы. РЭО установил „Зеленый фургон“, который посетили около 2000 гостей. Как правило, наша мастерская переработки пользуется большой популярностью. В „Зеленому фургоне“ можно больше узнать о реформы обращения с отходами в России и увидеть наглядные примеры того, как работает экономика замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Пункт сбора крышечек стал новинкой „Зеленого фургона“ ко Дню молодежи. За один день удалось собрать 110 кг крышечек. Часть была переработана прямо на месте. В фургоне также прошли мастер-классы по измельчению и переплавке пластиковых крышечек», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Экологические площадки с мастер-классами и прочими активностями от волонтеров-экологов движения «Экосистема» также были в 10 регионах (Петербург, Нижний Новгород, Крым, Оренбург, Красноярск, НАО, ЯНАО, Омск, Йошка-Ола, Липецк). Велошредеры и установки по переработке были в Петербурге, республике Крым, Нижнем Новгороде и Липецке.