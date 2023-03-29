Экология 29 марта 2023, 12:45 Около 200 мусоровозов ждет проверка на отклонение от маршрутов в Ленобласти

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Российский экологический оператор подписал соглашение с региональным оператором в Ленинградской области о передаче данных с мусороуборочных машин, при этом к пилотному проекту РЭО по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО) подключено еще более 200 мусороуборочных машин из региона.

«Более 200 мусоровозов Ленинградской области подключены к проекту Российского экологического оператора по прослеживаемости ТБО. В рамках проекта данные передаются с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и сортировочных линиях. Это позволяет получить полный обзор всего жизненного цикла отходов, в том числе узнать, изменился ли вес отходов, сколько мусора доставили мусоровозы и т. д. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, говорит: „Создание полной прослеживаемости отходов — это важный шаг в необходимым шагом на пути к созданию в России экономики замкнутого цикла“.

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Региональные операторы в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской, Магаданской областях, Алтайском крае, Республике Хакасия и Ненецком автономном округе уже участвуют в этом эксперименте.

«РЭО собирает данные с датчиков ГЛОНАСС, весового мониторинга, видеокамер на мусоровозах и сортировочных комплексах, датчиков наполненности контейнеров. Кроме того, учитываются показатели ТБО, предоставляемые компаниями. Наша задача — собрать все в единую систему и проанализировать. В результате мы сможем понять реальное состояние транспортировки отходов, что позволит нам снизить затраты на транспортировку отходов и улучшить систему управления отходами в отдельных субъектах Российской Федерации», — говорит Алексей Буров, заместитель руководителя по цифровизации Российского экологического оператора.

В России используется более 22 000 единиц техники для обращения с отходами, из которых более 15 000 — мусоровозы. В Российской Федерации насчитывается 284 региона деятельности региональных операторов, и все субъекты Российской Федерации вовлечены в новую систему обращения с отходами. В регионах России действуют 182 региональных оператора.