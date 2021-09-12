Около 20 селевых потоков сошло на Сахалине после мощных ливней

В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селевых потоков после того, как регион оказался под ударом мощных ливней. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Сахалинской области продолжают устранять последствия мощных ливней. Наибольший удар стихия нанесла по территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются работы по устранению последствий стихии. За последние сутки спасатели смогли предотвратить разрушение плотины на ручье Худозава. Именно оно обеспечивает водой жителей Макарова. В работах участвуют почти 100 человек и около полусотни единиц техники. В Макаровском районе по-прежнему введен режим чрезвычайной ситуации.

Именно Макаров принял на себя основной удар непогоды. Некоторые улицы в городе превратились в реки, потоки воды буквально врывались на первые этажи зданий. Очевидцы делились в социальных сетях ужасающими кадрами. Власти сообщали, что ливневая канализация не может справиться с такой огромной нагрузкой.

Теперь ливни пришли и в Приморье. В воскресенье там объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают, что за несколько часов может выпасть большая норма осадков. Жителям советуют не выбираться из городов и сел, не планировать походы на природу. Тем, кто приехал специально ради отдыха на побережье, рекомендуют на время переместиться в более безопасную локацию.