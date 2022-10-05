Около 20 профессиональных дискуссий пройдет на РЭФ-2022 | 360°

Экология 05 октября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Около 20 профессиональных дискуссий пройдет на РЭФ-2022

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Эксперты отрасли обращения с отходами обсудят 10 и 11 октября актуальные вопросы на Российском экологическом форуме — 2022. Всего за два дня мероприятия состоится 18 профессиональных дискуссий, посвященных работе региональных операторов, цифровизации отрасли, расширенной ответственности производителей (РОП), экономике замкнутого цикла, инвестициям, нормативному регулированию и эковолонтерству.

«Второй год подряд РЭО проводит Российский экологический форум. Эксперты отрасли, представители общественных организаций, бизнеса и госаппарата соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы реформы обращения с отходами. В первый день нас ждет 12 профессиональных дискуссий, во второй день состоится главное событие форума — пленарное заседание. Помимо этого РЭО проведет ряд заседаний и один круглый стол. Во время дискуссий будут подняты такие темы как построение экономики замкнутого цикла, инвестиции, РОП, цифровизация и многое другое», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Первый день РЭФ, 10 октября, включает в себя 10 сессий, 1 круглый стол и 1 заседание:

— Сессия «Регионы и региональные операторы: как наладить успешную работу» (трек «Регионы и регоператоры»);

— Сессия «Экологический мониторинг: переход в „цифру“» (трек «Цифровизация»);

— Сессия «Практический переход к экономике замкнутого цикла в отраслях: промышленность, строительство, сельское хозяйство» (трек «Экономика замкнутого цикла»);

— Сессия «Эковолонтерство: есть ли в России своя Грета Тунберг?» (трек «Просвещение»);

— Сессия «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами» (трек «Инвестиции»);

— Сессия «Цифровые решения в сфере обращения с ТКО» (трек «Цифровизация»);

— Сессия «Целевые показатели 2030 — технологии достижения» (трек «Регионы и регоператоры»);

— Сессия «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление» (трек «РОП»);

— Сессия «Утилизация электроники: как организовать процесс по новым правилам РОП» (трек «РОП»);

— Сессия «Выход из „серой“ зоны: нормативное регулирование отрасли» (трек «Законотворчество»);

— Круглый стол при поддержке РТ-Инвест «Энергия из отходов — вектор устойчивого развития»;

— Заседание Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» «Сертификаты СТ-1. Проблемы российских производителей оборудования и пути их решения».

Во второй день форума, 11 октября, будет проведено четыре сессии, пленарное заседание и заседание РЭО:

— Пленарное заседание «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам»;

— Сессия «Презентация электронной торговой платформы „Биржа ВМР“» (трек «Цифровизация»);

— Сессия «Текстиль: экологическая ответственность бизнеса» (трек «РОП»);

— Сессия при поддержке Агентства стратегических инициатив «Без потерь: предотвращение продовольственных потерь и выстраивание эффективной системы обращения с органическими отходами в России»;

— Сессия «Профстандарты отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами» (трек «Кадровое обеспечение отрасли»);

— Расширенное заседание экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО

«Новации в регулировании и обязательной отчетности по выбросам парниковых газов в отрасли ТКО».

Российский экологический форум пройдет 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта.

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