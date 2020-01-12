Около 20% месячной нормы осадков выпало в московском регионе за сутки

«Вчера в Москве выпало четыре миллиметра [осадков]. По области больше всего выпало в Наро-Фоминске и Кашире — 10 миллиметров», — приводит агентство слова Тишковца. Синоптик подчеркнул, что 12 января в течение дня осадков не ожидается, однако снег может пойти после 21:00. По данным сайта «Утро.ру», снег в Москву и Подмосковье принес циклон, который сформировался у побережья Дании.

В воскресенье, 12 января, облачная погода с прояснениями, к вечеру ожидается снег. Температура воздуха от -1 градуса до +1 градуса. Ветер го-западный 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. 13 января в столице без существенных изменений. Столбик термометра днем поднимется до отметки +3 градуса.

Ранее водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах из-за снегопада и гололеда. В региональном Минтрансе рекомендовали обращать внимание на знаки, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а при возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.