Около 20 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. Видео

Семнадцать мертвых тюленей найдены на побережье Каспийского моря. Причины еще предстоит установить. Местные жители распространили в соцсетях видео, на которых видны туши тюленей в морском прибое.

Мертвых тюленей обнаружил на побережье между Махачкалой и Каспийском заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов. Предположительно, они пролежали там не один день. Мужчина обратил внимание, что в эти дни вода в море очень грязная.

Информацию о гибели животных передадут профильным ведомствам. Причины предстоит установить, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства», — заявил он.

Возможные причины гибели Каспийской нерпы — китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море. Предположение сделал директор АНО «Каспийский природоохранный центр», общественный деятель Заур Гапизов.

«Мы хотим добиться полного запрета не только использования, но и продажи пластиковых китайских сетей на территории нашей страны. Также планируем создание в Дагестане, на побережье Каспия, специализированного реабилитационного центра для нерп», — рассказал Гапизов.

Вскоре активисты АНО «КПЦ» установят на побережье щиты с телефоном организации. По этому номеру можно будет рассказать о найденных погибших и раненых животных. В планах организации также числится создание интерактивной карты сливов сточных вод и берегового патруля. В этом помогут добровольцы-экологи и студенты экологического факультета Дагестанского государственного университета (ДГУ).

В 2016 году на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли около 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели выяснить не удалось. Подобный случай произошел и в 2011 году.