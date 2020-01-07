«Охранники натравливают собак»: Зверев приехал на Байкал и устроил новый пикет

Стилист Сергей Зверев опять заступил на экологическое дежурство. Он требует, чтобы завод по розливу воды в поселке Тулук на Байкале снесли.

Ранее суд признал незаконным разрешение на строительство завода для производства воды, которую собирались экспортировать в Китай. Однако постройки все еще стоят.

«Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы… Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских Болот нарушена. На людей, которые пытаются приблизиться к заводу, охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак», — написал Зверев на своей странице в Instagram. На этот раз стилист прилетел на Байкал и устроил пикет там.

Зверев впервые обратил внимание общественности на назревающую экологическую катастрофу весной 2019 года — он провел одиночный пикет возле стен Кремля. Суд обязал стилиста выплатить 15 тысяч рублей за нарушение запрета на проведение мероприятий в непосредственной близости от резиденции президента. Позже штраф уменьшили до 10 тысяч. Зверев захотел обжаловать этот штраф и обратился в в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).