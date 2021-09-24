Огромный столб пепла выбросил Карымский вулкан на Камчатке

На данный момент на Камчатке происходит умеренное извержение Карымского вулкана. Он выбросил четырехкилометровый столб пепла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Спутниковые данные KVERT показали, что пепел поднялся до четырех километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 15 километров к северо-востоку от вулкана», — заявили в ведомстве.

При этом ветер сдул пепел в сторону Кроноцкого залива. Эти территории считаются незаселенными, так что угрозы для людей пепел не представляет. Туристических групп в этом месте также сейчас также нет, передало ИА НСН.