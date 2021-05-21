Огромное масляное пятно заметили на водохранилище в Красноярске

Прокуратура Красноярского края проведет проверку после обнаружения на поверхности водохранилища Богучанской ГЭС большого масляного пятна. Его размер составляет примерно 400 квадратных метров.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой края по поступившему сообщению об обнаружении на водохранилище в 17 километрах от Кодинска масляного пятна размером около 400 квадратных метров организована проверка», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на место выехал прокурор Кежемского района, чтобы выяснить обстоятельства и причины случившегося. Сейчас ведомство вместе с сотрудниками МЧС, полиции и государственной инспекции по маломерным судам устанавливает точный объем загрязненной территории и источник появления масляного пятна.

Вокруг загрязнения установили боны, сейчас территорию обрабатывают сорбентом. В прокуратуре подчеркнули, что угрозы попадания масляного пятна в реку Ангару нет.

«В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей природной среды. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ситуация поставлена на личный контроль прокурора края», — подчеркнули в ведомстве.