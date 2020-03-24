Ограничения для судов введут на Волго-Донском канале из-за маловодья

Из-за малоснежной зимы на участке от Волгодонска и от Константиновского гидроузла до станицы Старочеркасской глубина составляет всего три-четыре метра. Там могут возникнуть проблемы с движением грузовых судов.

Сергей Гайдаев, руководитель «Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», рассказал, какие меры планируют применять. Предлагается использовать практику сужения судового хода на перекатах с целью повышения глубин на 10-20 сантиметров.