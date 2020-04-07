Огонь уничтожил 120 гектаров территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморье

пожара еНациональный парк «Земля леопарда» у мыса Гамова в Приморье пострадал от поджога. Пожар выжег 120 гектаров охраняемой территории.

По предварительной информации, от пламени пострадало 2000 гектаров полей.

«При этом в пределах „Земли леопарда“ пламя успело задеть только 120 гектаров охраняемой территории у мыса Гамова… Установлено, что причиной пожара стал поджог со стороны автомобильной дороги», — сказано в сообщении нацпарка.

Государственным инспекторам «Земли леопарда» удалось потушить пожар и остановить его распространение. Заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома рассказал, что условия для тушения были очень сложными. Работать пришлось против ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Именно ветер способствовал быстрому распространению огня. По словам Стомы, тушить пламя начали около 11:00 6 апреля, закончить удалось только к 22:00 того же дня.

В организации призвали людей быть осторожными с огнем. Ведь весной в Приморском крае ситуация с пожарами стала очень напряженной. Одна искра может привести к печальным последствиям — гибели краснокнижных животных и растений.

В нацпарке «Земля леопарда» обитает самая редкая и крупная кошка в мире — дальневосточный леопард. Он живет лишь на юго-западе Приморского края и в Китае недалеко от границы с РФ. В 2018 году в нацпарке находились 113 леопардов. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее в этом нацпарке спасли от огня маленького детеныша леопарда. Кадры убегающего от пожаранького хищника появились в Сесс

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