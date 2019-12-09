Огненное торнадо в Австралии попало на видео
Видео опубликовал в Twitter телеканал ABC News. На кадрах видно, как крутящийся огненный вихрь ползет по земле, охватывая новые территории.
В прошлом месяце в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, объявили чрезвычайное положение из-за возрастающей опасности лесных пожаров.
«Катастрофические погодные условия означают, что ситуация может измениться очень быстро», — подчеркнула глава правительства штата Глэдис Береджиклян.
Лесные пожары Австралии сожгли около 680 домовПодробнее
В штате Квинсленд — в Брисбене и рядом расположенных городах — качество воздуха снизилось до минимально возможного уровня.
Органы здравоохранения призвали жителей не выходить на улицы.
Ежегодный пожароопасный сезон в Австралии наступил рано из-за необычно теплой и сухой зимы. Происходящее связывают с изменениями климата, которое затронет в итоге всю страну.