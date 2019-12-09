Огненное торнадо в Австралии попало на видео

Засуха и сильный ветер способствуют распространению лесных пожаров в Австралии. Похожее на торнадо циркулирующее пламя попало на камеру.

Видео опубликовал в Twitter телеканал ABC News. На кадрах видно, как крутящийся огненный вихрь ползет по земле, охватывая новые территории.

В прошлом месяце в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, объявили чрезвычайное положение из-за возрастающей опасности лесных пожаров.

«Катастрофические погодные условия означают, что ситуация может измениться очень быстро», — подчеркнула глава правительства штата Глэдис Береджиклян.

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В штате Квинсленд — в Брисбене и рядом расположенных городах — качество воздуха снизилось до минимально возможного уровня.

Органы здравоохранения призвали жителей не выходить на улицы.

Ежегодный пожароопасный сезон в Австралии наступил рано из-за необычно теплой и сухой зимы. Происходящее связывают с изменениями климата, которое затронет в итоге всю страну.