Одноразовый пластик запретят законодательно. Абрамченко сообщила о готовящихся поправках

Использование ватных палочек, цветного и одноразового пластика попадет под запрет в России, сейчас готовятся поправки в законодательство. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — заявила Абрамченко, выступая на пленарной сессии «Экология планеты — устойчивое развитие».

По ее словам, в стране ежегодно накапливается восемь миллиардов тонн разных отходов. Более 90% мусора захоранивается на полигонах, к 2030 году — этот объем должен сократиться до 50%. Кроме того, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.

Для всего этого необходимо создать экономику замкнутого цикла. Это не только сократит объем отходов, отправляемых на захоронение, но и даст около 100 тысяч новых рабочих мест, сообщила Абрамченко.

«C 2021 года во многих странах мира начал действовать запрет на одноразовые предметы из пластика: от палочек для перемешивания кофе до пакетов. К примеру, в крупных городах Китая, в ЕС, в Белоруссии…

В России отказ от предметов из одноразового пластика тоже будет логичным шагом. Ведь неперерабатываемая упаковка наносит наибольший экологический ущерб. И составляет упаковка не менее третий от всего объема ТКО (а это от 20 млн тонн отходов ежегодно!). Даже если в теории пластиковые трубочки можно переработать, то на практике это сделать нереально из-за сложности сбора сырья. Но всегда можно найти более экологичную альтернативу.

К данному вопросу мы будем подходить комплексно и поэтапно, как и во всем мире. С точки зрения законодательства — необходимо введение регулирования вторичных материальных ресурсов. С точки зрения РОП — мы предусмотрели новый подход к расчету ставок экосбора. Чем сложнее переработать упаковку, тем выше ставка. Со стороны цифровизации — нужно перейти на современные методы контроля отходообразования и утилизации. Для этого будет создана информационная система. С точки зрения культуры (а ведь обращение с отходами — это именно про нее) — будем заниматься просвещением и экообразованием. Это приоритетные направления», — заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ранее стало известно, на сколько подорожают товары из-за обязательной утилизации упаковки, которая вступит в силу в январе 2022 года. Подсчеты сделали в Российском экологическом операторе (РЭО).