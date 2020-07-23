Одноразовые маски могут обернуться экологической катастрофой

«Это существенный неожиданный фактор загрязнения, к которому никто не готов. В морской среде это в чистом виде антропогенное загрязнение, которое будет поступать в огромных количествах, если не принять исчерпывающих мер», — пояснил специалист.

По его словам, масочный режим окажет существующее влияние на качество среды.

В среду будут поступать сотни миллионов масок. Они представляют опасность для мирового океана и для городской среды.

Ранее в нескольких крупных реках Европы были обнаружены выброшенные перчатки и маски. Экологи уже связали это загрязнение с коронавирусом. В то же время кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты. Медработникам приходится использовать одноразовые маски по несколько раз.