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    23 июля 2020, 12:23

    Одноразовые маски могут обернуться экологической катастрофой

    Алена Макаренко

    Использование одноразовых масок может привести к серьезным масштабным последствиям для окружающей среды. Об этом предупредил директор Всероссийского института природы Андрей Пешков, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Одноразовые маски могут обернуться экологической катастрофой

    «Это существенный неожиданный фактор загрязнения, к которому никто не готов. В морской среде это в чистом виде антропогенное загрязнение, которое будет поступать в огромных количествах, если не принять исчерпывающих мер», — пояснил специалист.

    По его словам, масочный режим окажет существующее влияние на качество среды.

    В среду будут поступать сотни миллионов масок. Они представляют опасность для мирового океана и для городской среды.

    Ранее в нескольких крупных реках Европы были обнаружены выброшенные перчатки и маски. Экологи уже связали это загрязнение с коронавирусом. В то же время кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты. Медработникам приходится использовать одноразовые маски по несколько раз.

    Новости SMI.FM