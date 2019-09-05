В некоторых регионах России погода напоминает позднюю осень: в Сибири и Поволжье уже начались заморозки. Однако московский регион сможет еще насладиться теплом — погода здесь ожидается чуть ли не летней.

Прогнозом на ближайшее время поделилась с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Холоднее всего в грядущие дни будет в Магаданской области — там ночью воздух остынет до -7…-10 градусов. О лете забыли и сибирские районы, а также Поволжье. В Оренбургской области, например, в пятницу и субботу синоптики обещают до -3 градусов. Чуть теплее в Кировской области: столбики термометров покажут в регионе около -2. В Омской области, наоборот, мороз крепчает: ночь там до 5 градусов ниже нуля.

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Речь идет о сибирских районах и Поволжье. Так, в Оренбургской области 6 и 7 сентября ожидается до -3 градусов, в Кировской области — до -2. В Омской области температура может опуститься до -5 градусов, а в Магаданской области ночью ожидается до -7...-10 градусов. В Иркутской — не только заморозки, но и сильный дождь, а на Таймыре — дождь со снегом.

В европейской части России ситуация складывается абсолютно противоположная. Конец текущей недели в московском регионе порадует жителей летним теплом. Ожидается, что температура воздуха составит +20…+22 градуса. С понедельника, 9 сентября, она повысится до +26 градусов.