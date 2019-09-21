Акция «Наш лес» стартовала в Подмосковье. Посадить свое дерево сможет каждый
Центральная площадка в этом году находится в Одинцовском городском округе, вблизи деревни Хлюпино. В местном лесничестве, которое сильно пострадало от жука-короеда, появятся несколько тысяч молодых деревьев.
«На площади 7,6 гектара было повреждение короедом-типографом. Здесь мы вырубили все поврежденные деревья. Будем сажать сосну», — отметила Лариса Ластовская, лесник.
Гостей праздника будут поддерживать музыкальные коллективы — среди них рекордсмены Книги рекордов Гиннеса, ансамбль барабанщиц Little Drummer Girls и хореографический ансамбль «Красная Звезда».
Участников акции не оставят голодными — на участке работает полевая кухня. С ее помощью смогут согреться около двух тысяч человек.
«Мы сегодня готовим кашу с говяжьей тушенкой. У нас очень вкусная каша, чай, бублики, пряники. Все, кто будет участвовать, будут подходить брать все, что у нас есть, бесплатно. Рассчитано все на две тысячи человек», — рассказала Галина Козлова, повар.
На мероприятии ждут всех желающих. По оценкам, всего на экоакцию соберутся 120 тысяч жителей области. Они высадят липы, сирени, рябины, жасмины, ели, сосны.
Большую часть саженцев и сеянцев — 540 тысяч — посадят на землях лесного фонда региона, 68 тысяч — на землях муниципалитетов.
Общая площадь задействованных в акции участков превышает 400 гектаров. До удаленных площадок будут ходить бесплатные автобусы. На месте инструкторы выдадут нужный инвентарь: мечи Колесова, рабочие перчатки, ведра.
Если решите сделать селфи с саженцем, то сможете выиграть приз. Для этого нужно выложить фото в Instagram, поставить хэштег #НАШЛЕС2019.
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В этом году по всей Московской области подготовили 1300 площадок на землях лесного фонда и муниципальных образований.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит каждый сентябрь, начиная с 2014 года, с целью восстановления подмосковных лесов. Каждый год в регионе в лесах и на муниципальных участках высаживают до двух миллионов сеянцев и саженцев разных пород деревьев. За пять лет высадили более 14 миллионов деревьев.
За время существования акции в ней приняли участие 1,65 миллиона жителей Московской области.